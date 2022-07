Messerstecher von Steinheim: Prozess hat begonnen

Steinheim/Paderborn

Zwei junge Männer treffen auf eine offenbar auf Krawall gebürstete Truppe Heranwachsender. Und der harmlose Abendspaziergang zweier Freunde endet beinahe für einen von ihnen tödlich. Was genau an jenem Samstagabend in Steinheim passierte, muss jetzt die Jugendkammer des Landgerichts Paderborn aufklären – Prozessauftakt ist am Donnerstag gewesen.

Von Ulrich Pfaff