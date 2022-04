Ministerin Ina Scharrenbach zu Gast in Steinheim

Kreisparteitag der CDU am Freitag in der Stadthalle Steinheim

Zu ihrem Kreisparteitag mit Neuwahlen des Vorstandes lädt der CDU-Kreisverband Höxter am Freitag, 8. April, um 19 Uhr in die Stadthalle Steinheim, Schützenplatzallee 3, ein. Auch ein prominenter Gast der Landesregierung in Düsseldorf wird erwartet.

Bearbeitet von Ralf Brakemeier