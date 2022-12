„Mister Ottenhausen“ wird 70

Steinheim-Ottenhausen

„Nur wer sich selbst bewegt, kann auch andere bewegen.“ Dieser Spruch trifft für Heribert Gensicki in vorbildlicher Weise zu und entspricht seinem Verständnis vom Ehrenamt. Für sein Dorf Ottenhausen und die Region hat er in den vergangenen Jahrzehnten Erstaunliches geleistet. Er stand stets in vorderster Front als Ideengeber, Motivator, aber auch als Gestalter und Macher. Mit seinem Namen verknüpfen sich die zahllosen Erfolge, die das Bundesgolddorf bundesweit und weltweit bekannt gemacht haben. An diesem Freitag feiert der Heimatfreund seinen 70. Geburtstag.

Von Heinz Wilfert