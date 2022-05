Mit der E-Rikscha durch Steinheim

Eine Aktion zum Thema Demenz findet auf dem Wochenmarkt in Steinheim am heutigen Donnerstag, 19. Mai, statt. Dabei gibt es von 15 bis 18 Uhr neben Informationen auch gemeinsames Singen und die Möglichkeit, mit einer E-Rikscha eine Spritztour durch Steinheim zu unternehmen.

Dazu lädt die Arbeitsgemeinschaft Demenz Steinheim mit Annette Wennrich vom Helene-Schweitzer-Haus, Bernadette Linhoff vom St. Rochus-Seniorenhaus sowie Antje Hölscher von der Selbsthilfegruppe Angehörige von Menschen mit Demenz und Quartiersarbeiterin Karola Schmidt von der Johannesstiftung ein.

Mit Informationen und Selbsterfahrung soll den Bürgern das Thema Demenz näher gebracht werden. Die Mitglieder der AG stehen am Info-Stand für Fragen und Gespräche zur Verfügung. Unterstützt vom Projekt „Singen ein Leben lang“ findet vor dem Rathaus ein offenes Singen statt. Musikalisch begleitet wird diese Aktion von der Städtischen Musikschule Steinheim mit der Leiterin Anna Sophie Türich und Friedhelm Hanewinkel mit dem Akkordeon.

Wann gibt es die Rikscha-Fahrten?

Eine besondere Erfahrung können Besucher machen, wenn sie mit der E-Rikscha – gesteuert von Hanna Liedtke, im Tandem nebeneinander sitzend – eine kleine Rundfahrt in die heimatliche Umgebung unternehmen. Hier können Interessierte erfahren, dass Erinnerungen, Mobilität, Sicherheit und gemeinsame Freude nicht nur für Menschen mit Demenz wichtige Säulen im Leben sind. Mit dem Projekt einer E-Rikscha als Heimatmobil wird vielen Menschen dieses gemeinsame Erlebnis ermöglicht. Der Info-Stand und die E-Rikscha sind zu finden an der Haupttreppe zum Rathaus in Steinheim von 15 bis 17 Uhr. Infos zur E-Rikscha und dem Projekt Heimatmobil unter www.viele-schaffen-mehr.de/projekte/heimatmobil.