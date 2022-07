Mit Leon Schröder aus Rolfzen: „Rollis on Tour“ starten nach Barcelona

Steinheim-Rolfzen

Leon Schröder (24) aus Rolfzen lebt den Moment – nicht zuletzt, weil er mit der unheilbaren und tödlichen Muskeldystrophie Duchenne im Rollstuhl sitzen muss. Und auch, wenn der Traum, mit seinen ebenfalls von Muskelkrankheiten betroffenen Freunden nach New York zu reisen, bereits vor längerer Zeit der Corona-Pandemie zum Opfer gefallen ist, machen sie sich jetzt auf in ein besonderes Abenteuer: Nicht zuletzt dank zahlreicher Spenden geht es am 22. Juli für drei Wochen nach Barcelona.

Von Dennis Pape