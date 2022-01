„Der Tatverdächtige sitzt weiter in Untersuchungshaft – er hat sich weder vor der Polizei noch vor dem Haftrichter zum Vorwurf des versuchten Totschlags geäußert. Der Ball liegt diesbezüglich jetzt bei ihm und seinem Anwalt, der Akteneinsicht beantragt hat“, erläuterte Oberstaatsanwalt Ralf Meyer. „Am Ball“ bleiben die Ermittler grundsätzlich naturgemäß dennoch – unter anderem deutet nach WB-Informationen einiges darauf hin, dass es Mittäter geben könnte. „Wir ermitteln in diese Richtung“, bestätigte Meyer: „Mehr können wir diesbezüglich jedoch aktuell noch nicht preisgeben.“ Ebenso wird aus ermittlungstaktischen Gründen noch nicht erläutert, mit welchem Gegenstand der 20-Jährige seinem Opfer auf einem Parkplatz an der Ostpreußenstraße in Steinheim eine lebensgefährliche Stichverletzung zugefügt haben soll.

Jetzt Angebot wählen und direkt weiterlesen! Digital Basis alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

monatlich kündbar Digital Premium für Zeitungsabonnenten alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

WB eZeitung

monatlich kündbar Digital Premium für Neukunden alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

WB eZeitung

+ 10 € Gutschein gewinnen