Moral in Unternehmen: Ethikerin Dr. Irina Kummert spricht in Sandebeck

Dr. Irina Kummert ist Präsidentin des Ethikverbandes der Deutschen Wirtschaft. Die renommierte Ethikerin sprach auf Einladung des Lions Clubs Blomberg in Sandebeck zum Thema Moral in der Wirtschaft.

Unternehmen in Deutschland sehen sich mehr und mehr Regeln konfrontiert. Nicht selten werde die Forderung nach Einhaltung von so genannten „Compliance-Regeln“ verbunden mit der Forderung nach „mehr Moral“ in den Unternehmen. Dies sei gefährlich, sagte Kummert bei ihrem Vortrag zum Thema: „Umgang mit Regeln“.

Laut Kummert ist Compliance nicht erst seit Beginn der Finanzkrise in aller Munde, wenn es darum geht, möglichen Risiken zu begegnen, „die sich im Zuge unternehmerischen Handelns ergeben können“. Sinn und Zweck von Compliance sei die Vermeidung von Schäden für ein Unternehmen und die Beschäftigten. Kummert: „Denselben Zweck würden wir auch Ethik und Moral zuweisen“. Sie seien dazu da, Schäden von den Menschen und der Gesellschaft abzuwenden.

Kummert, seit 2021 auch ehrenamtliche Vorsitzende der Ethik-Kommission des DFB, verwies in ihrem Vortrag auf den grundlegenden Unterschied zwischen Compliance und Moral. Während Compliance auf objektiven und verbindlichen Regeln basiere, sei Moral „zutiefst subjektiv“. Die promovierte Philosophin warnte vor dem Irrglauben, die Einhaltung von Compliance-Regeln könne vermischt werden mit der Forderung nach „mehr Moral“ in den Unternehmen. Es bestehe hier die Gefahr, die Compliance „nach individuellem Dafürhalten“ auszulegen.

Es sei beispielsweise falsch, das Hinterziehen von Steuern zu einer Frage der Moral zu machen, „statt es als Straftatbestand zu betrachten“, sagte Kummert vor rund 40 Zuhörerinnen und Zuhörern. Ebenso falsch sei es aber auch, die Klarheit von Compliance-Regeln dem diffusen Feld der Moral zu überlassen.