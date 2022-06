Mülltonnen im Steinheimer Stadtgebiet bleiben stehen

Die Firma Beforth aus Steinheim leidet an Personalmangel. Grund sind nach Angaben der Höxteraner Kreisverwaltung etliche Coronaausfälle unter den Mitarbeitern. Das hat Konsequenzen für die Müllabfuhr.

In Steinheim und zwei Ortsteilen bleiben die Wertstofftonnen heute stehen.

Demnach hat das Unternehmen der Kreisverwaltung am Montagvormittag mitgeteilt, dass es die für den heutigen Montag angekündigte Abholung der Wertstofftonnen in den Orten Ottenhausen und Vinsebeck sowie in Teilen der Kernstadt Steinheim (Abfuhrbezirk 4) nicht durchführen kann.

Abfuhr wird nachgeholt

Eine Nachholung der Abfuhren ist für den kommenden Samstag, 2. Juli, vorgesehen.

Zuletzt hatte es im Kreis Höxter mehrfach Probleme mit der Müllabfuhr gegeben. Verursacht wurden diese durch einen Streik bei der Firma Prezero in Porta Westfalica.