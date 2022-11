Musikverein Vinsebeck/Leopoldstal bereitet sich auf Weihnachtskonzert vor

Bei einem Probenwochenende vom 11. bis 13. November hat sich der Musikverein Leopoldstal-Vinsebeck im Jugendgästehaus Petershagen auf sein bevorstehendes Weihnachtskonzert in Leopoldstal vorbereitet.

Bei dem anspruchsvollen Programm, das es in diesem Jahr zu hören gibt, zeigten die Musiker in den Register- und Gesamtproben volles Engagement und freuen sich auf das bevorstehende Konzert. Neben der musikalischen Konzentration und neuen Musikstücken standen auch die Geselligkeit und Gemeinschaft auf der „Agenda“ des Orchesters.

Das Weihnachtskonzert des Musikvereins findet in diesem Jahr am Sonntag, 11. Dezember, in der Kirche Leopoldstal statt. Die Zuschauer können sich auf einen stimmungsvollen Nachmittag freuen. Ab 14.30 Uhr gibt es Kaffee und Kuchen, Konzertbeginn ist um 16 Uhr. Wie gewohnt ist der Eintritt frei.