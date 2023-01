Neueröffnung: Pizzeria „Da Gaetano“ in Steinheim beweist Mut

Er sei froh, in so einer glücklichen Angelegenheit unterwegs zu sein, sagte Pfarrer Ansgar Heckeroth. Der Leiter des Pastoralen Raumes und Pfarrer in Steinheim segnete die Neueröffnung der traditionsreichen Gaststätte und bescheinigte der Betreiberfamilie einen „richtig großen Schritt“ gegangen zu sein. Allzu oft habe er in der Vergangenheit in ähnlicher Lage den Betroffenen nur alles Gute zum wohlverdienten Ruhestand wünschen können.

Jetzt Angebot wählen und direkt weiterlesen! Digital Basis alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

monatlich kündbar Digital Premium für Zeitungsabonnenten alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

WB eZeitung

montags - sonntags informiert