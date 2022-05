Neues Teilstück des Emmer-Radweges wird eingeweiht

Die Eröffnung der Erweiterung des Emmer-Radwegs wird am Schieder-See gefeiert. Am Samstag, 28. Mai, wird ab 12 Uhr das neue neue Teilstück des Emmer-Radwegs frei gegeben. Zeitgleich findet die Eröffnung des diesjährigen Stadtradelns des Kreises Lippe am Schieder-See statt.

Zahlreiche Infostände rund um das Thema Radfahren und Sicherheit auf dem Fahrrad sowie ein buntes Programm mit Kinderschminken, Spielmobil, Fahrradparcours und der Möglichkeit, einmal mit einer richtigen Fahrradrikscha unterwegs sein zu können, werden den Tag begleiten.

Sternfahrt von Steinheim aus

Ein Eröffnungsgeschenk als Erinnerung wird es am Schieder-See für alle Sternfahrer auf dem Emmer-Radweg geben, welche aus den Anrainerkommunen Emmerthal, Bad Pyrmont, Lügde und Steinheim kommen und sich am Stand der Touristiker Emmer-Radweg melden. Auch alle großen und kleinen Bürger der Stadt Schieder-Schwalenberg, die am Eröffnungstag mit dem Fahrrad zum Schieder-See kommen, dürfen sich selbstverständlich am Stand der Touristiker Emmer-Radweg melden und sich über das Eröffnungsgeschenk freuen, welches von der Lippe Tourismus & Marketing GmbH gesponsort wird.

Wer am heutigen Samstag, 28. Mai, an einer Sternfahrt zum Schieder-See teilnehmen möchte, kann sich ohne Voranmeldung an einem der Treffpunkte in den Anrainerkommunen einfinden. In Steinheim (Treffpunkt Bahnhof) und Bad Pyrmont (Treffpunkt Tourist-Information) beginnt die Sternfahrt um 11 Uhr. Die Sternfahrer aus Lügde (Treffpunkt Emmerauenpark Café) starten um 11.30 Uhr Richtung Schieder und mit der weitesten Anreise zum Schieder-See beginnt die Sternfahrt aus Emmerthal (Treffpunkt Neue Mitte) bereits um 10 Uhr.

Wann geht es los?

Viele weitere kleine Überraschungen werden den Besuchern den Tag am Schieder-See versüßen und diesen abrunden. Alle großen und kleinen Radfahrinteressierten und die, die es noch werden wollen sind am Samstag ab 12 Uhr herzlich zum Schieder-See eingeladen.