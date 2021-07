Neues Zentrum der Begegnung motiviert

Steinheim

Die neu gestaltete Brücke über den Heubach am Dorfplatz in Steinheim-Vinsebeck wird ein echter Hingucker und ein Alleinstellungsmerkmal, das es so bislang nirgendwo gibt. „Die Gestaltung mit Überdachung wird im Design von Bienenwaben umgesetzt“, erklärte Diplom-Ingenieur Martin Sprenger, als die Planungen für die Gestaltung des idyllisch am Heubach gelegenen Dorfplatzes jetzt vorgestellt wurden.

Heinz Wilfert