Ohne Steinheimer Bürgerstiftung wäre Schweitzer-Zentrum nicht möglich gewesen

Steinheim

Feiern, Info-Veranstaltungen, Musikdarbietungen, Bastelnachmittage, Gottesdienste – seit gut achteinhalb Jahren bietet das Helene Schweitzer-Zentrum (HSZ) und mit ihm das Nachbarschaftszentrum in Steinheim zahlreiche Veranstaltungen an. Das Ziel: Nachbarschaft (zu der per Definition die ganze Kernstadt zählt) zusammen zu bringen, Senioren aus der Isolation zurück in ein lebendiges Leben zu holen – die so genannte Quartiersarbeit.

Von Johannes Waldhoff und Ralf Brakemeier