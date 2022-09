Ottenhausen ist in Feierlaune

Ottenhausen kommt in diesen Tagen aus dem Feiern gar nicht mehr heraus. Auftakt und Höhepunkt ist der beliebte Bauernmarkt, der am Sonntag wieder Tausende Besucher in das Steinheimer Dorf locken wird. Aber auch danach kommt der Ort nicht zur Ruhe.

Zum Bauernmarkt am Sonntag und kommende Woche zum Auftritt der Bullemänner am Mittwoch und zum Auftakt des Festwochenendes 40 Jahre Heimatverein am Freitag ein (von links): Ferdinand Lüking, Karsten Postert, Heribert Gensicki, Sonja Drengk und Stephan Lücking.

Die Gründe: Der Heimatverein feiert seinen 40. Geburtstag mit einem Kabarettabend und einem Dorffest und die Schützenbruderschaft St. Hubertus existiert seit 300 Jahren, richtet am Samstag den Bezirkskönigsball aus und feiert am Sonntag seine Jubilare. Gespannt sein dürfen die Besucher sicher vor allem auf den Bauernmarkt, der sich in fast drei Jahrzehnten zu einem echten Publikumsmagneten entwickelt hat und der nun Corona bedingt zweimal ausfallen musste. An etwa 100 Ständen werden die unterschiedlichsten Waren angeboten oder beweisen Kunsthandwerker ihr Geschick. Dazu gibt es Unterhaltung und reichlich kulinarische Köstlichkeiten. Auch einige neue Aussteller werden beim Bauernmarkt dabei sein.