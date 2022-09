Ottenhausener feiern ihre Werte

Die Festrede hielt Höxters Ehrenbürger Professor Klaus Töpfer, der Ottenhausen für echten Bürgersinn und Stabilität adelte. Der Festakt war der abschließende Höhepunkt einer ganzen Festwoche. Dabei standen auch die ehemaligen Königspaare mit dem „Tag der Jubilare“ im Mittelpunkt. Unter musikalischer Begleitung waren sie nach einem kleinen Festumzug mit Kranzniederlegung am Ehrenmal ins Festzelt geleitet worden, wo der Festakt mit einer kurzen besinnlichen Andacht durch Diakon Franz Gelhaus eröffnet wurde. Musikalisch gestaltete das Blasorchester Stahle die Andacht und den Verlauf des Festaktes. Oberst Stefan Gehrmann dankte in seinen Begrüßungsworten allen, die zum Gelingen des 300-jährigen Jubiläums beitrugen, das schon beim Schützenfest in Verbindung mit dem Stadtschützenfest im Juli einen ersten Höhepunkt erlebt hatte. Gehrmann versprach, alle Ideale der Schützen auch an folgende Generationen weiterzugeben.

