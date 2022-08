Ottenhausener Musiker proben im Waldbad

Steinheim-Ottenhausen

Eine willkommene Abwechslung und eine Erfrischung an einem heißen Tag hat der Spielmanns- und Fanfarenzug Ottenhausen bei einer Probe im Waldbad Bad Meinberg nun genossen. Vor einigen Tagen trafen sich die Spielleute nicht wie sonst zur wöchentlichen Probe um 20 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus in Ottenhausen. Unter dem Motto „Proben an ungewöhnlichen Orten“ ging es an diesem Tag ins Waldbad.