Ottenhäuser Königspaar feiert mit beim Europa-Schützenfest

Das Königspaar Kerstin und Julian Gensicki mit Hofstaat und Vorstand der St. Hubertus-Schützenbruderschaft Ottenhausen nahm als weiteres Highlight im Jubiläumsjahr 2022 am Europa-Schützenfest in Deinze (Belgien) teil. Im Abstand von drei Jahren findet ein gemeinsames Europa-Schützenfest aller Verbände statt.

Bei diesem Fest steht neben dem Wettbewerb um die europäische Königswürde das gemeinsame Erlebnis aller Schützen in Europa im Mittelpunkt. Wettbewerbe im Schießen, im Trommeln und im Fahnenschwenken stärken die Gemeinschaft der europäischen Freunde. Auch das Zusammentreffen der Jugendverbände wird dadurch gefördert. Sich kennen lernen, vom anderen lernen und die gemeinsame Art des Feierns standen im Mittelpunkt der großen europäischen Begegnung. Hierbei konnten die Schützen die historischen Unterschiede in der Entwicklung des europäischen Schützenwesens kennenlernen und Verständnis für die länderspezifischen Besonderheiten gewinnen.

Wie bei den vergangenen Europa-Schützenfesten wurde ein Fest mit Freunden und unter Freunden gefeiert. Das war eine gute Möglichkeit, sich besser kennen zu lernen und das freundschaftliche Miteinander in Europa zu pflegen und zu fördern. Das Europaschützenfest ist ein internationales Schützenfest der Europäischen Gemeinschaft Historischer Schützen (EGS), einem Zusammenschluss nationaler Schützenverbände in Europa. Organisiert wurde das Europaschützenfest von einer ausrichtenden Kommune und von der EGS, zu dessen Mitglieder Schützenverbände aus den Niederlanden, Belgien, Deutschland und Österreich gehören.

30.000 beim Umzug

Am Haupttag nahmen die St. Hubertus-Schützen am großen Festumzug mit 30.000 Schützen aus zehn europäischen Nationen in Deinze, Ostflandern, in Belgien teil. „Insgesamt war diese Fahrt und die Teilnahme ein wunderbares Erlebnis mit vielen schönen Momenten“, schwärmt das Ottenhäuser Königspaar. In vielen persönlichen Begegnungen konnten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer die unterschiedlichen Entwicklungen und europäischen Besonderheiten mit länderspezifischen Eigenarten kennenlernen.

„Es war eine große europäische Begegnung und ein freundschaftliches Miteinander,“ so Oberst Stefan Gehrmann, weil das zur Stärkung der gegenseitigen europäischen Verbindungen und Freundschaften beigetragen habe.