Pastor Davis hofft weiter auf Hilfe aus Steinheim

Steinheim

„Ich denke immer an Euch und vermisse Euch. Ich hoffe, wir treffen uns bald wieder.“ Mit diesen Worten wendet sich Davis Kannampuzha in diesen Tagen an seine ehemalige Gemeinde in Steinheim. Pastor Davis war fast zehn Jahre im Pastoralverbund Steinheim tätig, ehe er vor fast genau sechs Jahren zurück in sein Heimatland Indien berufen wurde. Seither ist der Kontakt mit seiner Gemeinde in Deutschland aber nicht abgebrochen.

Von Ralf Brakemeier