Steinheim: Pferd rutscht auf Brücke aus und stirbt

Steinheim

Zu einem schwer gestürzten Pferd wurde die Feuerwehr am Montagnachmittag um 15.39 Uhr in die Steinheimer Schützenplatzallee in die Nähe der Reithalle gerufen. Das Pferd war auf einer Fußgängerbrücke ausgerutscht.

Bearbeitet von Ralf Brakemeier