Mann (31) ohne Führerschein und unter Drogen in Steinheim erwischt

Verkehrskontrolle der Polizei in der Marktstraße

Steinheim

Einen 31-jährigen Fahrer eines grauen Seats haben Polizeibeamte der Kreispolizeibehörde Höxter am Samstagnachmittag, 4. März, gegen 14.40 Uhr in der Marktstraße in Steinheim kontolliert.