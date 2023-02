Polizei schließt am Rosenmontag zwischenzeitlich „Schirmbar“ in Steinheim

Steinheim

In den frühen Abendstunden am Rosenmontag musste die Polizei am Zelt „Schirmbar“, in der Hollentalstraße in Steinheim, eingreifen, da zu viele Besucher gleichzeitig das Zelt aufsuchen wollten. Der geregelte Zugang wurde durch den Sicherheitsdienst und die Polizei schnell wieder hergestellt.

Von Ralf Brakemeier