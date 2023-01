Prinz Karsten Husemann springt in Steinheim aus der Lok

Steinheim

Am Broadway in New York begann die Reise, in Steinheim endete sie für Steinheims neuen Prinzen. Als um 23.33 Uhr am Samstag eine fauchende Lokomotive in die Stadthalle einfuhr, hatte die Spannung nach den Prinzenspielen den Siedepunkt erreicht, die sich entlud, als Karsten Husemann als neuer Karnevalsprinz aus dem Führerstand der Lok heraussprang.

Von Heinz Wilfert