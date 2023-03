Prinzengarde Steinheim auf Platz 2

Eine Woche nach Karneval mobilisierte die Prinzengarde Steinheim noch mal ihre ganze Energie und nahm erstmalig am Garde Contest in Kleinenberg/Lichtenau teil. Die Prinzengarde Grün-Weiß legte einen grandiosen Auftritt hin und auch die anderen Garden hatten einiges zu bieten.

Es war ein Abend der sportlichen Meisterklasse! Insgesamt nahmen neun Gruppen an dem Contest teil. Jede Garde stellte dabei ein Jurymitglied, welches die eigenen Tänzerinnen natürlich nicht bewerten durfte. Für Steinheim wurde Anke Behling auserkoren, die bei der Vorstellung der Jury von den Steinheimer Fans bejubelt wurde.

Um 20.33 Uhr begann dann der Contest. Die 13 Mädels der Prinzengarde Steinheim gingen als Erstes an den Start und hatten damit eine große Aufgabe zu bewältigen. Doch die Nervosität war mit Einsetzen der Musik sofort verflogen. Sie beeindruckten schon in den ersten Minuten mit einem brillanten Aufmarsch, der mit der Partymusik „Der Zug (der Prinz) hat keine Bremse“ umgesetzt wurde. Daraufhin folgte ein wettbewerbsreifer Marschtanz der Extraklasse. Nach diesem erfolgreichen Auftakt konnten die Steinheimer das Programm nun ganz entspannt verfolgen und nahmen einige Inspirationen mit.

Gegen 23.44 Uhr war es dann so weit; die Siegerehrung startete. Die Spannung stieg mit jedem aufgerufenen Platz und als nur noch zwei Plätze übrig waren, brach ein so großer Jubel bei den Steinheimern aus, der kaum in Worte zu fassen ist. Sie hatten es geschafft – Platz 2! Damit folgten die jungen Tänzerinnen aus Steinheim auf den Sieger und Titelverteidiger, die Roten Funken Fürstenberg. Die Trainerinnen Daniela Nübel und Sandra Potthast konnten vor Freude kaum an sich halten. Sie jubelten und feierten zusammen mit ihrer Prinzengarde und den Steinheimer Fans noch bis spät in die Nacht.

Die Prinzengarde Grün-Weiß Steinheim begeisterte die Jury mit ihren Tänzen. Foto: Privat

Die Tänzerinnen wurden von über 33 Fans aus ihrer Heimatstadt begleitet, darunter Ehemalige, Elferräte, Freunde, Familie sowie Prinz Karsten Husemann mit seiner Frau Petra und dem Mann der Prinzessin Thomas Thorenmeier. Am Ende des Abends waren sich alle einig „Das war ein grandioser Abend und eine Meisterleistung der Prinzengarde Grün-Weiß Steinheim!“