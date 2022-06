Radweg zwischen Ottenhausen und Steinheim entsteht

Steinheim

„Solche Spatenstiche gehören immer zu den schönsten Terminen“, sind sich Landrat Michael Stickeln und Steinheims Bürgermeister Carsten Torke einig. So einen „Spatentermin“ gab es am wieder am vergangenen Dienstag in Ottenhausen. Hier entsteht jetzt entlang der K7 ein Bürgerradweg zwischen Ottenhausen und Steinheim.

Von Ralf Brakemeier