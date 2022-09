Raumlüfter in Steinheimer Einrichtungen arbeiten

„Wir standen am 14. Juli hier an gleicher Stelle und waren entsetzt.“ Bürgermeister Carsten Torke erinnert sich noch gut. Stadt und Politik hatten schnell auf die Corona-Herausforderungen reagiert, gemeinsam entschieden, die vier städtischen Schulen (Realschule, Gymnasium, Grundschulen Steinheim und Vinsebeck) sowie die beiden städtischen Kindergärten mit teuren, aber wirkungsvollen Raumlüftern zu bestücken.

Auch im Gymnasium Steinheim sind die Raumlüfter in den nächsten Tagen aktiv. Trotz Lieferengpässen sollen die Geräte nach den Herbstferien im Schulzentrum, in den Grundschulen und den zwei städtischen Kindergärten einsatzbereit sein.

Die Anträge wurden in Rekordzeit gestellt und genehmigt, 2,1 Millionen der Gesamtkosten von etwa 3 Millionen Euro werden von den Förderprogrammen übernommen. Handwerker und Planer stehen am 14. Juli parat, sogar die Löcher zur Be- und Entlüftung sind bereits in die Wände der Klassenräume gestemmt worden. Und dann das: Zwei Tage vor dem avisierten Liefertermin muss die Firma absagen – neuer Liefertermin unbekannt.