Rochus bleibt weiter Vorbild in Steinheim

Der feierliche Einzug in die Kirche gehört zu den Traditionen des Rochustages in Steinheim.

Auch am Dienstagabend kamen wieder Vertreter der Stadt, der Schützen, Feuerwehr und Malteser sowie Gläubige in der Kirche St. Marien zusammen, um mit einem ökumenischen Gottesdienst den Rochustag zu begehen. Geleitet wurde die kirchliche Feier von Pfarrer Ansgar Heckeroth und Pfarrerin Christiane Zina. In Zukunft sind Reformen des Rochustages geplant. Dazu wurde in Steinheim ein Arbeitskreis gebildet.