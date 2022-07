Rolfzen feiert Schützenfest

Unter der Regentschaft des Königspaares Thomas Ostermann und Charlene Drewes wird an diesem Wochenende in Rolfzen Schützenfest gefeiert.

Königspaar und Hofstaat in Rolfzen (von links): Matthias und Anna-Lena Helmes, Thomas Ostermann und Charlene Drewes sowie Jens und Corinna Kunstein.

Zum Hofstaat gehören Matthias und Anna-Lena Helmes sowie Jens und Corinna Kunstein.

Programm

Das Fest beginnt an diesem Freitag, 8. Juli, um 19 Uhr mit dem Antreten im Festzelt in der Lehmkuhle. Dann wird das Königspaar mit Hofstaat abeholt, ehe um 19.30 Uhr die Kranzniederlegung stattfindet. Anschließend spielen der Spielmannszug Ottenhausen und der Musikverein Sandebeck den Großen Zapfenstreich. Um 20.30 Uhr beginnt im Festzelt ein Tanzabend mit der Partyband Flexx.

Weiter geht es am Samstagvormittag, 9. Juli, um 8.30 Uhr mit dem Antreten der Schützen im Festzelt. Um 9 Uhr beginnt das Hochamt mit anschließender Prozession, an der Schützen, Königspaar und Hofstaat teilnehmen. Um 13.45 Uhr treten die Schützen zur großen Parade an, ehe um 19.30 Uhr zur Musik der Band Dolce-Vita getanzt werden darf.

Sonntag, 10. Juli, ist der letzte Schützenfesttag der St.-Georg-Schützenbruderschaft im 380-Einwohner-Dorf. Um 9.30 Uhr steht das Schützenfrühstück mit Ehrungen auf dem Programm. Um 14 Uhr treten die Schützen wiederum im Festzelt an, holen Königspaar und Hofstaat ab, ehe die Ehrentänze im Festzelt anständen. Um 16.30 Uhr sollen die Kindertänze stattfinden, um 18 Uhr legt DJ Toto im Festzelt auf.

Oberst ruft zur Teilnahme auf

Oberst Sebastian Helmes schreibt in seinem Grußwort zum Schützenfest, dass dieses nach zwei Jahren Corona-Pause nur gelingen könne, wenn sich alle Dorfbewohner beteiligen. „Auch heute bietet unser Schützenfest eine gute Gelegenheit, den Alltagssorgen zu entfliehen und ausgelassen mit Nachbarn, Freunden und Bekannten zu feiern“, sagt Helmes. Die Festbewirtung beim Fest des Jahres übernehmen Madeleine Warneke und ihr Team. Die Schützenbruderschaft Rolfzen hat 172 Mitglieder. Mitmachen kann, wer mindestens 16 ist.