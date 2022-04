Sascha Korf kommt nach Steinheim

Steinheim

Eigentlich wurde Kabarettist Sascha Korf ja schon im November des vergangenen Jahres in Steinheim erwartet. Damals war der extrovertierte Künstler, der ausgerechnet in der Nachbarstadt Detmold geboren wurde, aber erkrankt. Nun steht der Nachholtermin: Sascha Korf, bekannt als quirliger Comedian aus zahlreichen Fernsehformaten von „genial daneben“ bis „Straßenstars“, kommt am Freitag, 10. Juni, in die Stadthalle Steinheim.

Von Ralf Brakemeier