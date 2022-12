Schöne Bescherung in der Stadthalle Steinheim

Steinheim

„Na, das ist ja eine schöne Bescherung“, sagt man gerne, wenn etwas nicht so geklappt hat, wie gedacht. Wenn zum Beispiel der fertig geschmückte Weihnachtsbaum umgekippt oder der Heiligabend-Kartoffelsalat auf dem Küchenboden gelandet ist. Um zerbrochene Christbaumkugeln oder Mayonnaise in den Fliesenfugen müssen sich alle Partyfreunde am Tag vor Heiligabend aber keine Gedanken machen. Denn: Die „Schöne Bescherung“, das Party-Original in der Stadthalle Steinheim, ist zurück aus der Corona-Pause.

Von Ralf Brakemeier