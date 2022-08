Schüler aus Steinheim geben ihren Glauben weiter

Bereits zum zweiten Mal hat Pastor Jörg Klose Abiturienten aus Steinheim für die herausragenden Leistungen in den Abiturprüfungen im Fach katholische Religionslehre ausgezeichnet.

Jonas Kroll engagiert sich auch als Lektor in St. Marien Steinheim.

In diesem Jahr nahmen Jolin Begemann und Jonas Kroll die Gratulationen der Pfarrgemeinde und einen Büchergutschein entgegen.

Jonas Kroll, Schüler des Gymnasiums Steinheim, engagiert sich über sein Interesse am Schulfach Religion hinaus außerdem als Lektor in der Pfarrgemeinde St. Marien Steinheim.

Jolin Begemann, Schülerin der Schulen der Brede, belegte ebenfalls das Fach katholische Religionslehre als Abiturfach. Auch sie konnte die Prüfung mit einem herausragenden Ergebnis abschließen.

Foto: Pastoralverbund Steinheim

Am Beispiel des Apostels Paulus bezeichnete Pastor Klose die beiden Schüler als Botschafter des Glaubens. Von Eltern und Religionslehren haben diese das Wort Gottes vermittelt bekommen und verkünden nun selbst auf die je eigene Art und Weise die christliche Botschaft. Pastor Jörg Klose zeigte sich erfreut, dass es junge Menschen gibt, die sich an religiöse Fragestellungen in Schule und privatem Umfeld heranwagen und sich für die Weitergabe des Glaubens einsetzen.