Schüler aus Vinsebeck sammeln 23.397 Euro

Gemeinsam mit ihrem Rektor Ingo Kortmann haben die Kinder der Schule an den Linden in Vinsebeck die unglauböiche Spendensumme von 23.397 Euro für Kinder in und aus der Ukraine zusamme getragen.

So viele Euros konnte die kleine Schule durch Spenden und mit verschiedenen Aktionen erwirtschaften. Das Geld kommt nun Kindern in und Flüchtlingskindern aus der Ukraine zugute. Etwa 17.500 Euro gehen direkt an die Hilfsorganisation „Save the Children“, knapp 6000 Euro fließen in einen Hilfsfonds, der ukrainische Flüchtlingskinder aus der Schule an den Linden jetzt und in Zukunft unterstützt. Von diesem Geld soll Lehrmaterial für die Flüchtlingskinder finanziert, Hefte, Bücher, Ranzen sowie Sport- und Schwimmbekleidung angeschafft werden. Auch können damit Zuschüsse gegeben werden, um die Teilhabe an Ausflügen, Sportveranstaltungen oder dem Besuch eines Schwimmbades zu ermöglichen.