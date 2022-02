Schulkarneval neu erfunden

Die Realschule Steinheim erfindet den Schulkarneval neu und trotzt dabei der Coronakrise. Schließlich bleibt in der Karnevalshochburg Steinheim ist auch der Schulkarneval das Ereignis des Jahres. Nachdem im vergangenen Jahr die Feier ausfallen musste, haben sich Lehrer und Schülervertretung für dieses Jahr etwas ganz Besonderes ausgedacht: An Weiberfastnacht sollte digital und coronakonform gefeiert werden.

Während in anderen Jahren die Aula der Schule prall gefüllt war mit verkleideten Jecken und jeder Menge guter Laune, wollte man in diesem Jahr auf ein digitales Format ausweichen.

In der Aula läuft das Karnevalsprogrammund wird gleichzeitig live in die Klassenräume übertragen. Foto: Privat

Dies sollte der Stimmung jedoch nicht schaden. Noch dazu konnten sich Schüler- und Lehrerschaft über hohen Besuch freuen: Das Steinheimer Kinderprinzenpaar, das Prinzenpaar und Mitglieder des Elferrats kamen in die Schulaula und waren Hauptdarsteller in einem Programm, das von der Schülervertretung und den SV-Lehrern gestaltet wurde.

Das Programm, das auf der Bühne einer leeren Aula veranstaltet wurde, sorgte für reichlich gute Laune, denn es wurde über einen Youtube-Channel live in alle Klassenräume übertragen. Im Zuge eines Spiels fand eine „Außenübertragung“ statt, zwei Kamera- und Moderatorenteams bewegten sich durch die Schule und brachten das Spiel „Blamieren oder kassieren“ zum Mitmachen in die Klassenräume.

„Dank der sehr guten digitalen Ausstattung und des unglaublichen Engagements unseres Lehrers Frank Klose sowie der SV-Lehrer war es möglich, diese kreative Idee umzusetzen und so in unseren schulischen Alltag ein wenig Abwechslung zu bringen“, lobt Schulleiterin Verena Speer-Ramlow den ersten digitalen Karneval in der Realschule. „Trotzdem hoffen wir natürlich alle, dass der Schulkarneval 2023 wieder unbeschwert in unserer Aula stattfinden kann“, so Speer-Ramlow.