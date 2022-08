Pistole am Kopf?

Messerstecherei in Steinheim: Aggression auf beiden Seiten

Steinheim

Die Rede ist von „todbetrunken“, von einer Waffe am Kopf, von ausufernder Aggression. Im Prozess um einen beinahe tödlichen Messerstich hat die große Jugendkammer des Paderborner Landgerichts jetzt erneut einen Zeugen vernommen, der das nächtliche Geschehen am Schulzentrum in Steinheim damals direkt miterlebt hat.

Von Ulrich Pfaff