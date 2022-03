Steinheim

An drei Stellen hat die Stadtverwaltung die Aufstellung von Solarlampen erprobt: am Taternweg, am Papiermühlenweg und am Dorfplatz Bergheim. Andrea Nolte (Bauamt) stellte nun im Bau- und Planungsausschuss die Ergebnisse vor: mit Licht und Schatten.

Von Heinz Wilfert