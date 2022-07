Sommercafé in Steinheim

Zu einem gemütlichen Sommercafé hatte das Team vom ambulanten Pflegedienst des evangelischen Johanneswerks in Steinheim nun eingeladen. Im Begegnungsraum in der Wallstraße 40 in Steinheim begrüßte Stefanie Schneider die Gäste und stellte sich als neue Ansprechpartnerin für alle Fragen rund um das Thema ambulante Pflege und Betreuung vor.

Der ambulante Pflegedienst des evangelischen Johanneswerks Driburg firmiert seit nahezu drei Jahren in den Räumlichkeiten in der Wallstraße 40 und versorgt von dort aus seine Kunden in und um Steinheim. Im sommerlich dekorierten Raum genossen die Gäste nicht nur Kaffee und Kuchen, sondern auch musikalische Begleitung beim gemeinsamen Singen mit Friedhelm Hanewinkel von der städtischen Musikschule Steinheim.

Quartiersarbeiterin Karola Schmidt berichtete über ihre Arbeit und lud die Gäste zu Treffen am ersten Dienstag im Monat um 15 Uhr im Begegnungsraum, Wallstraße 40, ein. Mittwochs von 8 bis 12 Uhr bietet Stefanie Schneider dort eine offene Sprechstunde an. Infos: Telefon 05233/9516157 oder per E-Mail [email protected]