SPD Steinheim: Ortsvereine schließen sich zusammen

Gebündelte Power für die Sozialdemokratie: In Steinheim haben sich die bisherigen vier SPD-Ortsvereine sowie der Stadtverband zu einer starken Vereinigung zusammengeschlossen – „alle hiesigen Genossen gehören nun dem neuen Ortsverein Stadt Steinheim an“, sagt SPD-Vorsitzender Jürgen Unruhe.

Partei will Kräfte bündeln – Weiter Treffen in den Ortschaften

Hans-Jürgen Wurm (seit 50 Jahren Mitglied der SPD, von links), der SPD-Kreisvorsitzende Helmut Lensdorf, Klaus Gemke (seit 40 Jahren in der Steinheimer SPD), der Ortsvereins-Vorsitzende Jürgen Unruhe, Günter Schumacher (ebenfalls für 40-jährige Tätigkeit geehrt) und Silke Lüke bei der Tagung in Vinsebeck.

Gemeinsam haben die SPD-Mitglieder jüngst bereits in neuer Formation in Vinsebeck getagt – dabei gab’s nicht nur Grünkohl.

Es war ein langes Für und Wider, doch schließlich traf man innerhalb der Steinheimer SPD die Entscheidung, aus den vier kleineren Ortsvereinen Vinsebeck, Rolfzen/Hagedorn, Bergheim/Ottenhausen und Steinheim sowie dem Stadtverband einen ganz neuen, größeren Ortsverein für die Emmerstadt zu bilden. Denn diese Bündelung hält für die Steinheimer Sozialdemokraten einige Vorteile parat: „Beispielsweise ist der Landes-SPD so nur noch ein einziger Rechenschaftsbericht zu melden“, erklärt Unruhe, „bislang waren es gleich fünf Berichte“.

Auch eine Delegierten-Konferenz des Stadtverbandes ist nun nicht mehr notwendig, weil die Kandidatinnen und Kandidaten für die Stadtratswahl und die Wahl fürs Bürgermeisteramt in den Versammlungen des neuen großen Ortsvereins direkt von allen Mitgliedern gewählt werden. „Das gilt auch für die Entsendung von Delegierten auf die Kreisebene zur Vorbereitung von Europa-, Bundes- und Landtagswahlen“, so der SPD-Vorsitzende des neuen Vereins.

Dabei ist den Sozialdemokraten ganz wichtig: „Trotz dieser Veränderung wollen wir uns weiter in den einzelnen Ortschaften treffen, um so dort präsent zu sein und angeregte Diskussionen zu führen“, betonen sie. So wollen sie weiter die Politik vor Ort aktiv und mit vielen Ideen mitgestalten.

Den Vorsitz des neuen SPD-Ortsvereins Stadt Steinheim hat Jürgen Unruhe übernommen, zu seiner Stellvertreterin ist Silke Lüke gewählt worden. Bernd Bilstein agiert als Kassierer, stellvertretende Kassiererin ist Manuela Schmitz. Beisitzer sind Doris Tölle-Wiedemeier, Christian Kappler, Markus Kleine und Frank Oppermann, Revisoren sind Sandra Gemke und Martin Lobing. Insgesamt zählt der neue Ortsverein 66 Mitglieder.

Ehrungen bei der SPD Steinheim

Bevor es in Vinsebeck ans gemeinsame Grünkohlessen ging, zeichneten die engagierten Sozialdemokraten vier ihrer verdienten Mitglieder aus. Für ihre 40-jährige Tätigkeit wurden der Bergheimer Ulrich Frühling sowie die Vinsebecker Klaus Gemke und Günter Schumacher geehrt.

Bereits seit 1973 ist zudem Hans-Jürgen Wurm Mitglied der SPD: Vor 50 Jahren trat er dem Ortsverein Rolfzen bei – und ist er nach seiner Tätigkeit als Lehrer der Volksschule Rolfzen inzwischen auch in Bad Driburg wohnhaft, so engagiert er sich doch weiterhin für die Steinheimer Sozialdemokratie. Im Stadtverband war er zuletzt als Vertreter der AG 60+ aktiv.