Sprayer beschmieren Grundschule und Soccercourt in Steinheim

Steinheim

„Ist es weg, kommen wir wieder“, drohen die Sprayer unverholen. Immer wieder kommt es auch in Steinheim dazu, dass illegal Bilder oder Sprüche an Wände oder Gegenstände gesprüht werden. Jüngst waren die Grundschule Steinheim und das erst im vergangenen Jahr fertig gestellte Outdoor- Sportgelände am Schulzentrum betroffen.

Von Ralf Brakemeier