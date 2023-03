St. Patrick in Steinheim: Feier mit ganz viel Grün

In Irland wird der 17. März bereits seit mehr als 1500 Jahren begangen. Es ist der Todestag des Bischofs Patrick, der im 5. Jahrhundert Irland missioniert haben soll. Nun wird dieser Tag mit ganz viel Grün auch in Steinheim gefeiert.

Die Band Talis Ambiton sorgt mit akustischer Folkmusik und mehrstimmigem Gesang für die passende Atmosphäre zur Feier des St. Patrick's Day am Freitag, 17. März, im Gemeindezentrum Steinheim.

Den legendären St. Patrick's Day auch in der heimischen Region zu feiern, ist natürlich eine Idee der Jungen Kultur Steinheim. Seit vielen Jahren ist der Verein bekannt für seine Nähe zu irischen und schottischen Traditionen, viele Konzerte und vor allem die Kult-Veranstaltung „Folk for Friends-Festival“ samt spaßigen Highland-Games locken in jedem Jahr zahlreiche Besucher nach Steinheim.