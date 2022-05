St. Rochus Förderverein sammelt 100.000 Euro

Nach dreijähriger Coronabedingter Pause blickte der Vorsitzende Hans Thiet auf die vergangenen drei Jahre zurück. Seit seiner Gründung 2001 konnte der Förderverein zahlreiche Geräte für Diagnostik und Therapie für das Krankenhaus und das Seniorenhaus anschaffen. Sie erleichtern die Arbeit des Personals und dienen der Genesung und dem Wohlbefinden der Patienten und Patientinnen und der Bewohner und der Bewohnerinnen. All dies ist nur durch Spenden und Mitgliedsbeiträge möglich gewesen.

Große Anschaffungen

Der Lauf der Zeit und die veränderten Bedingungen brachten es mit sich, dass sich das St. Rochus Krankenhaus zu einem modernen viel beachtenden Zentrum für Akutgeriatrie mit einer angeschlossenen Tagesklinik unter der Leitung von Chefarzt Norbert Pfundtner entwickelt hat. Drei große Anschaffungen hat der Förderverein in den vergangenen drei Jahren getätigt. Da ist einmal der Geh-lern-Parcours in der Geriatrieklinik, der die Mobilisation und die Gewöhnung der Senioren und Seniorinnen an Alltagssituationen fördert. Auch ein Rollatorführerschein kann hier gemacht werden. Eine weitere Anschaffung für das Seniorenhaus ist das sog. Qwiek up, ein mobiles Gerät, das den Bewohnern und Bewohnerinnen besonder Erlebnisräume schafft und eröffnet. Dann hat der Förderverein zur Hälfte die Anschaffung einer Rikscha für das Seniorenhaus mitfinanziert. Alle Anschaffungen stehen beiden Häusern zur Verfügung. Nicht zu vergessen sind einige Kuchenspenden für die Mitarbeiter beider Häuser als Anerkennung und Wertschätzung ihrer nicht leichten Arbeit in der Coronazeit.

Können stolz sein auf 20 Jahre erfolgreiche Arbeit des Fördervereins St. Rochus (von links): Christian Jostes, Falk Orban, Friedhelm Disse, Elisabeth Hansmann,Uli Drewes, Ilse Niehörster, Hans Thiet und Bernadette Linhoff. Foto: Ralf Brakemeier

Bei den anstehenden Neuwahlen wurden Hans Thiet als 1. Vorsitzender und Uli Drewes als Kassierer in ihren Ämtern bestätigt. Als neuer 2. Vorsitzender wurde Friedhelm Disse einstimmig gewählt. Für die scheidende Schriftführerin Ilse Niehörster wurde Elisabeth Hansmann von den Anwesenden ebenfalls einstimmig als Nachfolgerin gewählt. Hans Thiet dankte Ilse Niehörster für ihre zwei Jahrzehnte lange Arbeit mit einem Buchgeschenk und einem Blumenstrauß. Monsignore Uwe Wischkony ist seit Dezember 2021 im Pastoralverbund Steinheim, Nieheim, Marienmünster und als Krankenhausseelsorger in Steinheim tätig. Er versuche, Nähe zu den Menschen zu schaffen, davon zeugt auch, dass er zur Zeit ein Praktikum in der Pflegeausbildung in Brakel absolviert. Falk Orban stellte sich als Standortbeauftragter für Steinheim vor. Er sei für das Tagesgeschäft und den Wirtschaftsplan zuständig. Er betonte, dass der Zusammenhalt des Personals ausgeprägt sei.

Christian Jostes, Geschäftsführer der KHWE, berichtete, dass die Coronazeit besondere Anforderungen an das Unternehmen gestellt habe und immer noch stelle. Unter enormen Anstrengungen und durch das Engagements der Mitarbeiter sowie durch notwendige Einschränkungen habe die KHWE diese schwere Zeit gut überstanden. Ein Problem sei weiterhin der Personalmangel und auch die noch steigenden Kosten für Energie. Die Hospitalvereinigung suche für den Standort Steinheim einen internistischen Facharzt, idealerweise mit kardiologischer Expertise. Das Klinikum Weser-Egge konzentriere pandemiebedingt weiterhin das pflegerische Personal der Intensivstationen in Höxter und Bad Driburg, um die Versorgung der Patienten sicherstellen zu können. Die Räumlichkeiten der Intensivstation im St. Rochus Krankenhaus werden in den nächsten Monaten renoviert und zunächst als Aufnahmestation für die stationären Patienten genutzt.

Schwierige Bedingungen

Die Leiterin des Seniorenhauses Bernadette Linhoff ging auch auf die schweren Bedingungen während der Coronazeit mit Ansteckungen, Personalausfall und Besuchsverboten ein. Mit großer Disziplin aber habe das Seniorenhaus diese Herausforderungen in den Griff bekommen.

Mitglied des Kreises für Palliativbetreuung

Im Keller des Seniorenhauses sei eine kleine Küche eingerichtet worden, wo Frühstück und Abendessen zubereitet wird, zum Teil auch mit den Bewohnern. Da das Mittagessen jetzt auf den einzelnen Stationen ausgegeben werde, stehe der ehemalige Speiseraum jetzt als Versammlungsort für Gymnastik, Gedächtnistraining, ökumenische Feiern und Treffpunkt für Besucher zur Verfügung. Weiterhin würden die Mitarbeiter an Weiterbildungen, wie Wundversorgung und Palliativkursen teilnehmen, so dass das Seniorenhaus demnächst volles Mitglied des Kreises für Palliativbetreuung werde. Belegungsprobleme gäbe es nicht, es kämen fast täglich Anfragen auf Kurzzeitpflegeplätze.