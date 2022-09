Steinheim an der Windkraft beteiligen

lm Umfeld von unserem Heimatort Steinheim sind ein Dutzend Windkraftanlagen in Bau. Alle gehen Ende des Jahres ans Netz. Matthias Goeken, Mitglied des Landtages in NRW, wird auf Einladung der Kolpingsfamilie Steinheim am Montag, 12. September, über die Ziele zum Ausbau regenerativer Energien mit dem Koalitionspartner Bündnis 90/Die Grünen berichten.

Gerade werden in Steinheim zwölf Windkrafträder gebaut. Eine Akzeptanz in der Bevölkerung könnte eine Beteiligung an den Anlagen schaffen.

Die 1000 Meter-Grenze wird in NRW aufgehoben. Was sind die Konsequenzen für den ländlichen Raum? Um die Akzeptanz der Bevölkerung gegenüber Windkraftanlagen zu erhöhen, muss eine Bürgerbeteiligung her. Bekommt Steinheim vergünstigt Energie? Profitieren die Stadtkasse, die örtlichen Vereine oder die Bürgerstiftung vom Windpark? Bekommen die Steinheimer die Möglichkeit, sich am Windpark finanziell zu beteiligen, um so Unbeteiligte zu Beteiligten machen?

Nur so findet Politik wirkliche Zustimmung für eine schnelle Energiewende. Die Kolpingsfamilie Steinheim lädt alle Interessenten zu einem aktuellen Info-Abend ein. Beginn ist um 19 Uhr im Kolping-Begegnungszentrum am Piepenbrink 6.