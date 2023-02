Steinheim: André Kropp bekommt Rosenmontagsorden

Zwei Jahre gab es keinen Karneval und damit auch keinen Rosenmontagsmorgenorden-Träger für die Jahre 2021 und 2022. André Kropp bekommt ihn in diesem Jahr.

Der heute 38-jährige André Kropp ist ein echtes Steinheimer Urgestein. Nicht nur erblickte er das Licht der Welt am 8. September 1984 in der Emmerstadt, er verbrachte auch seine Jugend und Kindheit hier. Er ging in den katholischen Kindergarten, die Grundschule und die Realschule in Steinheim.

Für seine Ausbildung zum Industriemechaniker und ein anschließendes Studium verließ er die Heimat. Heute lebt André Kropp gemeinsam mit seiner Frau Alina und seinen zwei Kindern, Fritz, Manni und Julius Kalle in Emsdetten.

Neue Heimat in Emsdetten

Seine noch in den Kinderschuhen steckende Handballkarriere begann er im Heimatverein HC Steinheim. Doch wollte André in seiner sportlichen Karriere noch weit hinaus. So arbeitete er sich vor über HSG Blomberg-Lippe zum TSV Lemgo vor.

Hier spielte er erst in der A-Jugend und in der zweiten Mannschaft. Im TSV hatte er das erste Mal die Gelegenheit Bundesligaluft zu schnuppern. Mit einem Zweitspielrecht sammelte er bei der HSG Augustdorf/Hövelhof Spielpraxis in der zweiten Bundesliga.

Die Bundesliga war genau seine Kragenweite, und auf dieses Ziel wurde eifrig hingearbeitet. Von 2007 bis 2009 stand André Kropp beim Zweitligisten Ahlener SG unter Vertrag, und im Sommer 2009 wechselte er zum Ligakonkurrenten HG Saarlouis. Hier erreichte er die beachtliche Menge von 156 Treffern in der Saison 2009/10, was ihm den Titel „Drittbester Torschütze der Saison“ einbrachte.

Drittbester Torschütze der Saison

Zur Saison 2010/11 wechselte André Kropp zum TUSEM Essen und stieg 2012 in die große Bundesliga auf, wo er vier ahre lang die Kapitänsbinde tragen durfte. Im Sommer 2014 wechselte er ein letztes Mal zu seinem jetzigen Heimatverein, dem TV Emsdetten. Fünf Jahre trug er hier die Kapitänsbinde und führte seine Mannschaft das ein oder andere Mal zum Sieg.

Nach der Saison 2019 beendete André seine Karriere als Handballprofi offiziell, um sich mehr seinem Berufsleben zu widmen. Der ASV Hamm-Westfalen reaktivierte den Topspieler im Jahr 2020. „Das große Ziel Aufstieg reizt mich. Außerdem habe ich richtig Lust, in so einer guten Mannschaft zu spielen“, so André Kropp.

17 Jahre lang hat er Höchstleistungen in seinem Beruf als Profisportler erbracht und nun erbringt er Höchstleistungen als Familienvater und Geschäftsführer von Skymusic.

Der Steinheimer Karneval liegt dem Rosenmontagmorgenorden-Träger tief im Blut. Seine ersten Erfahrungen mit dem Brauchtum machte er schon früh im Kindergarten und auch beim Grundschulkarneval.

Erinnerungen an den Karneval

Für André Kropp ist der Karneval mit vielen positiven Erinnerungen verbunden, sei es das Proben für Auftritte beim Schulkarneval, das Basteln von Kostümen, das Bestaunen der großen und bunten Wagen im großen Rosenmontagszug, die Schulpartys in der ehemaligen Galerie oder die Partys im Bunker.

Auch heute noch hat André Kropp über seinen Beruf Kontakte in die alte Heimat. Als Geschäftsführer von Skymusic, einer Event- und Künstleragentur, bucht er auch Künstler für diverse Karnevalsveranstaltungen. „Ohne ihn wäre das Jubiläumsfest der Steinheimer Karnevalsgesellschaft nicht der große Erfolg geworden“, ist Marc Schriegel vom Präsidium, überzeugt. Denn über Skymusic vermittelte er die Kölsche Partyband Paveier in die Emmerstadt.