Steinheim feiert den Rochustag

St. Rochus Statue in Steinheim. Der Rochustag in Steinheim soll reformiert werden.

1637 hat die Stadt Steinheim, nach verschiedenen Pestepidemien, das Rochusgelübde abgelegt und feiert seit dieser Zeit den Rochustag. In diesem Jahr aber vielleicht zum letzten Mal in der seit Jahrzehnten bekannten Form. Dazu teilt die Stadtheim folgendes mit: „Leben bedeutet Veränderung. Und diese reicht in Bereiche, die eine lange Tradition haben. So hat auch die Gestaltung des St. Rochus-Tages immer einmal wieder angepasst werden müssen. Zuletzt aufgrund der Pandemie. Teilnehmerzahlen mussten begrenzt werden, das gemeinsame Rochus-Mahl konnte nicht stattfinden. Aber auch zuvor zeichnete sich ein schwindendes Interesse ab. Dies zum Anlass nehmend, wird ein Arbeitskreis sich in den kommenden Monaten mit der Neugestaltung des Stadtfeiertages befassen.“