Isek: Steinheim erfindet sich neu

Hoffen auf viel Bürgerbeteiligung bei der Auftaktveranstaltung zum neuen Isek-Prozess in Steinheim am Montag, 20. März, ab 18.30 Uhr in der Stadthalle (von links): Friedhelm Borgmeier, Alexander Rauer, Stadtplaner Carsten Lottner, Bürgermeister Carsten Torke, Anne Wochnik und Ralf Kleine.

Am Montag, 20. März, können sich ab 18.30 Uhr in der Stadthalle Steinheim alle Bürgerinnen und Bürger über die bereits bestehenden Pläne informieren lassen und auch schon selbst eigene Ideen einbringen. Die Verantwortlichen in Verwaltung und Politik hoffen, dass sich möglichst viele Menschen mit ihrer Tatkraft und ihren Ideen später auch in verschiedenen Arbeitsgruppen engagieren.