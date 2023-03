Steinheim: Klöncafé öffnet im Juni

Repaircafé ab Sommer immer am 1. und 3. Donnerstag im Monat

Steinheim

Mit Freunden auf eine gemütliche Tasse Kaffee oder Tee treffen, mit anderen Menschen ins Gespräch kommen, am örtlichen Leben und am Kulturgeschehen teilhaben. Das ist der Sinn des künftigen Klöncafés im Hotel am Markt. Im Juni geht es los.

Von Ralf Brakemeier