Steinheim: König spendiert Kuchen und Schokolade

Bei windigem aber trockenem Wetter war die Tour vom Steinheimer Bahnhof über Eichholz und zurück zum Schützenhaus gut zu laufen und die Stimmung ausgelassen.

Eine besondere Überraschung gab es bei der Kaffeepause am Dorfgemeinschaftshaus in Eichholz vom amtierenden Schützenkönig Matthias Hannibal. Er ließ sich nicht lumpen, alle Damen mit leckeren Kuchen und Torten, sowie Schokolade zu beschenken. Dafür wurde er allseits bejubelt. Auf Grund der aktuellen Coronalage gab es am Abend keine Feierlichkeit im Schützenhaus, vielmehr wurden alle Damen mit einer wärmenden Suppe auf dem Schützenplatz vor dem Schützenhaus versorgt. Im nächsten Jahr soll der Damenschnatgang wieder wie gewohnt im großen Rahmen stattfinden. Das Orga-Team bedankt sich bei allen Teilnehmerinnen und freut sich auf ein Wiedersehen im nächsten Frühjahr!