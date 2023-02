Steinheim: Konzertchor Vocale ehrt Jubilare

Rüdiger Benner und Christian Walzog wurden für jeweils 50-jährige Vereinszugehörigkeit geehrt, Sabine Lohre ist seit 40 Jahren dabei. Alle erhielten bei der Jahreshauptversammlung des Konzertchores Vocale eine Anstecknadel und eine Urkunde. Die Laudatio und Übergabe der Auszeichnung übernahm der Vorsitzende vom Kreischorverband im Namen des DSB Heinz Hartmann.

Auf die Frage: „Was ist es, was Euch am Singen hält?“ kam vom Tenor Rüdiger Benner spontan: „Ablenkung vom Alltag. Das Singen bringt geistige Entspannung und ich kann am öffentlichen kulturellen Leben teilnehmen.“ Christan Warzog im Bass betont den Spaß an der aktiven Musik und „Hier kann ich Gemeinschaftsgefühl leben.“ .

„Wenn ich keinen Spaß und keine Freude am Singen hätte, würde ich nicht auf die nächsten 40 Jahre Singen anstoßen.“ betont Sabine Lohre, die im Sopran singt. Der Chor insgesamt freut sich, dass wieder ohne Einschränkungen gesungen, gemeinsame Unternehmungen und öffentliche Auftritte durchgeführt werden können.

Auftritt auf der Landesgartenschau in Höxter

Zurzeit werden Lieder einstudiert für die Totenehrung in Steinheim am 2. Juni und, ein besonderes Highlight, für den Auftritt auf der Landesgartenschau in Höxter am 10. September! Hierzu kann man nur das Lied zitieren „Komm, sag es allen weiter, ruf es in jedes Haus hinein....“ Der Konzertchor wünscht den geehrten Sangeskollegen und der Sangeskollegin weiterhin viel Spaß und Freude und ein ganz langes Zusammensein mit und in der Musik.