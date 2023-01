Steinheim schafft Defibrillatoren für alle Sportplätze an

Die Vertreter der Vereine im Stadtgebiet nehmen sechs Defibrillatoren in Empfang. Sie werden in Steinheim, Bergheim, Rolfzen, Sandebeck und Vinsebeck installiert.

„Es war damals schon erschreckend zu sehen, wie ein junger, durchtrainierter Mann, ein Spitzensportler, wie tot am Boden lag“, erinnert sich auch Steinheims Bürgermeister Carsten Torke an das Spiel in Kopenhagen vor eineinhalb Jahren. Für den SV 30 Bergheim war dieses Ereignis Auslöser, im Namen aller Fußballvereine der Stadt einen Antrag auf Anschaffung von Defibrillatoren zu stellen. Nun konnten sechs Geräte für die fünf Rasen- und den Kunstrasenplatz im Stadtgebiet übergeben werden. Das Gerät für den Kunstrasenplatz wird an der Dreifachsporthalle angebracht, so dass es auch bei Notfällen in der Halle zum Einsatz kommen kann.