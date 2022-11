Steinheim sucht dringend Wohnraum für Flüchtlinge

Dabei verschärft längst nicht nur der Krieg in der Ukraine die Situation. Auch die Taliban-Herrschaft in Afghanistan oder das brutale Regime im Iran sorgen dafür, dass der Strom von Menschen, die ein besseres Leben in Europa und eben auch in Deutschland und im Kreis Höxter suchen, nicht abreißt. Vor allem Wohnraum für die Geflüchteten wird knapp. Zur Zeit werden im Altenhagen (ehemalige Stadtwerke) neben dem Kindergarten Räumlichkeiten renoviert. Ab Januar können hier bis zu 20 Frauen und Kinder aus der Ukraine untergebracht werden. Auch vier Zimmer im ehemaligen Hotel am Markt stehen zur Verfügung, in Zukunft werde, so Engelmann, auch die darüber liegende Wohnung bezogen.

