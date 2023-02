Steinheim sucht seine Karnevalsprinzessin

Endlich am Ziel aller Träume ist Karsten Husemann bei seiner Prinzenproklamation. An seiner Seite Ehefrau Petra. Wer ihn als Prinzessin durch die finale Session begeleiten wird, stellt sich beim Galaabend heraus.

Der Prinz wird früh am Morgen noch die ersten Wagenbauer des Rosenmontagszuges besuchen und die Wagen genauestens inspizieren und abnehmen. Und auf dem Marktplatz werden die kleinsten Närrinnen und Narren mit Unterhaltung versorgt. Neben leckerem Essen, Getränken und dem ein oder anderen Fahrgeschäft auf der Kirmes am Marktplatz, wird auch Isa Glücklich im Zelt „Halli Galli“ die kleinen Füße zum Tanzen bringen.

Einmal in der Geschichte des Rätselordens wird dieser am Samstag auch zum ersten Mal ausschließlich an Kinder verteilt. Wer mag hier wohl der oder die Gewinnerin sein? Zum Abend hin wird es dann wieder spannend. Eines der größten Geheimnisse in Steinheim wird endlich um 19.11 Uhr auf dem großen Galaabend der StKG gelüftet. Wer wird die Prinzessin an der Seite von Prinz Karsten sein? Die Stadthalle ist längst komplett ausverkauft, und alle Besucherinnen und Besucher dürfen sich auf eine große und bunte Show freuen.

Galaabend

Neben grandiosen Tanzeinlagen der Prinzengarde und dem Solomariechen dürfen wir uns auch über Auftritte von Steinheimer Urgesteinen wie Udo & Dirk oder Kapelle Kamelle mit dem Prinzen freuen. Vielleicht hat Prinz Karsten seine Prinzessin auf dem Frauenkarneval gefunden? Alle Narren freuen sich jetzt schon auf den Moment, wenn das Geheimnis gelüftet wird und die Prinzessin in den Saal eintritt. Egal ob klein oder groß, am Tulpensonntag ist richtig was los! Was das große Prinzenpaar kann, kann das Kinderprinzenpaar aber schon lange! Am Sonntag, 19. Februar, um 14.11 Uhr beginnt der Kinderkarneval in der Grundschule Steinheim. Hier zeigen die Kleinen, dass man sie nicht unterschätzen darf.

Wie schon bei der Proklamation dürfen sich die Steinheimer Närrinnen und Narren auch beim Galaabend auf einige Überraschungen einstellen. Foto: Heinz Wilfert

Um die Energiereserven in der Zwischenzeit wieder aufzufüllen und die Stimme zu schmieren, lohnt es sich immer auf der Kirmes auf dem Marktplatz vorbeizuschauen. Auch der Prinz und die Prinzessin lassen sich das am Sonntag nicht entgehen. Hoffentlich kann Karsten seiner Prinzessin beim Dosenwerfen einen tollen Preis erspielen. Zum Abend um 19.33 Uhr beginnt dann die letzte Saalveranstaltung für diese Session.

Der Karneval der Chöre lädt ein!

Der Karneval der Chöre ist musikalisch einer der schönsten Abende. Die feinsten Stimmen Steinheims werden für die Besucher singen und sie in die Welt der Musicals entführen. Und dann beginnt schon der Tag der Tage. Rosenmontag ist für den Karneval so bekannt, wie Musik für Musicals oder der Prinz für seine Prinzessin. Der Rosenmontag ist bis unters Dach vollgepackt mit Terminen für Prinz und Prinzessin und voller Programm für alle Närrinnen und Narren. Früh beginnt die Show um 9.49 Uhr mit dem Sturm aufs Rathaus, wo der Bürgermeister den Schlüssel zur Stadt freiwillig abtreten wird. Auch hier wird wieder ein buntes Programm geboten, bis man am Horizont den Einmarsch der Grundschule vernehmen wird. Denn der Kinderumzug von der Grundschule beginnt um 10.44 Uhr und endet traditionell am Rathaus.

Rosenmontagszug

Jetzt ist der große Moment gekommen. Der Lockvogel steht bereit, der Präsidentenwagen ist warmgelaufen, das Elferratsschiff ist bemannt und Prinz und Prinzessin stehen auf ihrem Prinzenwagen bereit. Um 14.11 Uhr fällt der Startschuss für den Rosenmontagszug 2023. Prinz Karsten sorgt noch für besten Sonnenschein. Närrinnen und Narren sind herzlich eingeladen, diesem jährlichen Spektakel beizuwohnen.

Der Rosenmontagszug braucht sich vor vergangenen Umzügen nicht zu verstecken. Viele Fußtruppen und Wagen haben sich bereits angemeldet und sind bereit die Umzugsstrecke in eine bunte Partymeile zu verwandeln. Die Steinheimer Karnevalsgesellschaft freut sich auf ein super Prinzenpaar, einen bunten Rosenmontagszug und vor allem einen grandiosen Karneval 2023. Darauf ein besonders lautes: „Man teou!“