Steinheim will fair bleiben

Fair mit einander umgehen – das möchte jeder. Dennoch ist das Gebahren von vielen Wirtschaftsunternehmen gegenüber den Erzeugern von Rohstoffen – oft aus der so genannten Dritten Welt – in vielen Fällen alles andere als Fair. Das kann der Verbraucher ändern, indem er sich im Zweifel für fair gehandelte Produkte entscheidet.

Re-Zertifizierung als Fair Trade-Town steht an - Filmabend im Nachbarschaftszentrum

Setzen sich als Steuerungsgruppe für den fairen Handel in Steinheim ein (von links): Alexander Rauer, Bernd Behling und Verena Rittich-Schulz laden zu einem kostenlosen Filmabend in das Nachbarschaftszebntrum ein.

Die Stadt Steinheim ist seit 2018 als lediglich eine von zwei Gemeinden im Kreis Höxter „Fair Trade Town“ (FTT). In diesem Jahr steht zum zweiten Mal die Re-Zertifizierung an. Die FTT-Steuerungsgruppe ist gerade dabei, die umfangreichen Unterlagen für den Oktober auszufüllen. In Steinheim laufen noch bis Ende des Monats die Fair Trade-Wochen. Steinheimer Unternehmen zeigen, wie sie sich für fairen Handel einsetzen und welche fairen Produkte sie anbieten.